Бастрыкин предложил выплачивать маткапитал украинским беженцам, чьи дети родились в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил выплачивать материнский капитал беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР, чьи дети родились в РФ, сообщает "Интерфакс". Председатель СК обратил внимание на то, что семьи, вынужденно переехавшие в Россию, не имеют правовых оснований для социальных выплат.

"Очень важно в данном вопросе обратить особое внимание на господдержку молодых семей при рождении детей. Но на данный момент отсутствуют правовые основания для выплат материнского капитала и иных пособий семьям переселенцев, в которых дети родились уже в нашей стране. Это следует урегулировать в самое ближайшее время, закрепив возможность получения таких выплат", – сказал Бастрыкин.

Также он призвал доработать нормативную правовую базу в сфере образования, социальной помощи, регистрации актов гражданского состояния. По его словам, при выделении квот для беженцев в российских учебных заведениях нужно обратить внимание на адаптацию детей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Ранее сообщалось, что беженцы в России имеют право на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания, медицинскую помощь и бесплатное проживание в центре временного размещения.

Основатель юридической группы "Союз" Ирина Гукова рассказала, что беженцам также могут посодействовать в направлении на обучение или в трудоустройстве. Они имеют возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность. Беженцам положена социальная защита и содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Помимо этого, каждому прибывшему в РФ жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 000 рублей. Также беженцам будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения.