Юрист рассказала о положенных беженцам льготах в России

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Беженцы в России имеют право на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания, медицинскую помощь и бесплатное проживание в центре временного размещения. Об этом сообщает газета "Известия".

Основатель юридической группы "Союз" Ирина Гукова рассказала, что беженцам также могут посодействовать в направлении на обучение или в трудоустройстве. Они имеют возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность. Беженцам положена социальная защита и содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

"Помимо этого, каждому прибывшему в РФ жителю ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года положена единовременная выплата в 10 000 рублей. Также беженцам будет предоставлено бесплатное питание в пунктах временного размещения", – добавила Гукова.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что беженцы с Украины смогут получить материнский капитал на уже имеющихся детей при оформлении российского гражданства. Ко второму чтению также подготовлен законопроект о получении маткапитала отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

