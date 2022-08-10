Мосбиржа допустит нерезидентов к рынку облигаций с 15 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мосбиржа предоставит возможность нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, действующим в интересах российских физических или юридических лиц, право проводить операции на рынке облигаций с 15 августа. Об этом сообщается на сайте площадки.
"Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам, участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц", – говорится в сообщении.
Кроме того, участники должны предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в регистрационные данные. При этом отмечается, что они несут ответственность за достоверность и актуальность этих данных.
С 8 августа Московская биржа допустила нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России только к срочному рынку. Сообщалось, что допуск к торгам на фондовом рынке требует дополнительной настройки биржевых систем.
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