Мосбиржа приостановит торги японской иеной с 8 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги японской иеной приостанавливаются на валютном рынке Мосбиржи с 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

"Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам японская иена – российский рубль и доллар США – японская иена в биржевом и внебиржевом режимах", – говорится в сообщении.

Кроме того, иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям. При этом исполнение обязательств по уже заключенным сделкам или сделкам, которые будут заключены до 5 августа, продолжится в обычном режиме.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с возможными рисками проведения расчетов в японской валюте.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк продлит в сентябре ограничение на выдачу иностранной валюты гражданам. Она объяснила это отсутствием оптимистичных ожиданий относительно поступления в РФ иностранной валюты в будущем.

