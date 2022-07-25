Центробанк планирует возобновить печать купюр номиналом 5 и 10 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России планируют возобновить выпуск купюр номиналом в 10 рублей к концу текущего года, рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, в нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, однако быстро изнашивались, поэтому было принято решение заменить их на монеты.
"И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. <...> Чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр", – сказал он.
По словам Белова, также обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Он добавил, что данные банкноты до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко.
В настоящее время, добавил Белов, технологии позволяют лакировать банкноты, что позволит увеличить срок их службы на 30%. При этом он подчеркнул, что речи о замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они будут продолжать находиться в обращении
В свою очередь, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов заявил, что возвращение в активный оборот купюр малого номинала будет способствовать более рациональному финансовому поведению и положительную повлияет на финансовую культуру граждан.
Ранее Банк России представил новую банкноту номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату и виды музея-заповедника "Куликово поле". Эскиз новой 100-рублевой купюры Центробанк утвердил в марте 2021 года.
В России обновили 100-рублевую банкноту
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