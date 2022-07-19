ЦБ РФ выпустил в обращение посвященные экспонатам Красной книги монеты

Фото: ЦБ РФ

Монеты номиналом два рубля, посвященные растениям и грибам из Международной красной книги и Красной книги России, вышли в обращение 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ведомство выпустило монеты с изображением "Одуванчика белоязычкового", "Сетконоски сдвоенной" и "Фиалки недрезанной". На лицевой стороне монет расположены рельефное изображение государственного герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России".

Тираж каждой монеты составляет 5 000 штук.

Ранее Центробанк представил новую банкноту номиналом 100 рублей с изображением видов Москвы и воинского мемориала в Ржеве. Среди изображенных объектов – Спасская башня Московского Кремля, парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

На оборотной стороне банкноты на втором плане можно увидеть изображение видов музея-заповедника "Куликово поле".

