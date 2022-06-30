В ЦБ РФ не планируют выпускать банкноты в 10 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается, заявил зампред ЦБ Сергей Белов.

Концепция модернизированных тысячных и 5-тысячных банкнот была утверждена советом директоров регулятора, в настоящее время разрабатывается эскиз. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые банкноты, по словам Белова, будут выходить строго в соответствии с ранее озвученным графиком:



1 тысяча и 5 тысяч – в 2023 году;

500 рублей – в 2024 году;

10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее Банк России представил новую банкноту номиналом 100 рублей с изображением видов Москвы и воинского мемориала в Ржеве.

На лицевой стороне купюры представлены виды российской столицы. Среди объектов – Спасская башня Московского Кремля, парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. При этом на оборотной стороне банкноты изображен Ржевский мемориал Советскому солдату.

Также на оборотной стороне банкноты на втором плане можно увидеть изображение видов музея-заповедника "Куликово поле". По словам Белова, массовый выпуск новых банкнот начнется после адаптации банковского оборудования.

