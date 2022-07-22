ЦБ РФ продлит ограничение на выдачу наличной валюты гражданам

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Центробанк продлит в сентябре ограничение на выдачу иностранной валюты гражданам. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор не ждет улучшения ситуации с поступлением иностранной валюты в будущем. Она напомнила, что решения недружественных РФ стран о запрете ввоза наличной валюты остаются в силе.

"При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 000 (долларов. – Прим. ред.)", – приводит слова главы Центробанка ТАСС.

Набиуллина отметила, что этот лимит покрывает 90% всех вкладов. В результате большинство граждан могут полностью снять свои вклады в наличной валюте. При этом глава регулятора добавила, что не многие торопятся это сделать.

Ранее Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в России. Руководитель регулятора отметила, что сейчас на руках у населения объем иностранной валюты, долларов и евро, совокупно равный 85 миллиардам в долларовом выражении.

