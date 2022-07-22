Аналитик допустил ослабление рубля после ограничения цены на нефть

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Активные меры по ослаблению курса рубля могут быть приняты только с учетом консенсуса западных стран относительно ограничений на экспорт российской нефти, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

При этом он отметил, что данный процесс может занять несколько месяцев, поэтому новый виток ослабления российской валюты вероятен лишь в четвертом квартале.

"В целом, чем дольше Россия сможет сохранять физический объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, при этом удерживая рынок в зоне риска перебоев с поставками, тем позже произойдет ослабление рубля", – приводит слова Сыроваткина агентство "Прайм".

В то же время эксперт не исключил возвращение курса доллара к рублю в диапазон 50–55 во время налогового периода, пик которого придется на следующую неделю.

Ранее замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявила, что ведомстве рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю текущего года. Она напомнила, что к этому сроку должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из России.

До этого зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефть, если в результате введенных ограничений цена окажется ниже затрат на добычу.

