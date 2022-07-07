Экономист рассказал, может ли курс доллара подскочить к 100 рублям

С 1 июля российская национальная валюта стала заметно ослабевать. Еще неделю назад доллар и евро стоили чуть больше 50 рублей. Сейчас курс американской и европейской валюты перешагнул за 60 рублей. Разбираемся, с чем это связано, а также какие прогнозы дают специалисты на будущее.
Власти вмешались?
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что ослабление российской национальной валюты может быть связано с государственными мерами. Эксперт напомнил, что ранее обсуждался оптимальный для отечественной экономики курс в пределах 70–80 рублей за доллар.
"Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю", – считает аналитик.
По словам эксперта, курс в районе 50 рублей за доллар, который наблюдался неделей ранее, лишал отечественных экспортеров возможности получать устойчивую прибыль.
Ранее о возвращении к оптимальной отметке в районе 70–80 рублей за доллар говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, правительство и Банк России работают над этим вопросом. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что попытки вернуть курс рубля к старым значениям могут закончиться большими неприятностями.
"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, – это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", – пояснила она.
По словам главы Центробанка, управление курсом ведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики в стране резко падает.
Тенденция к росту
Тенденция к росту курса доллара продолжится. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Эксперт напомнил, что при сильном рубле происходит меньше поступлений в бюджет. По его мнению, на ослабление курса российской национальной валюты в том числе повлиял и параллельный импорт.
"Наши дилеры начали заказывать товары за границей. А если надо покупать их, значит, надо покупать и доллар. На него повысился спрос, значит, он повысился в цене", – объясняет экономист.
Кроме того, происходит стабилизация экономической ситуации, что также приводит к ослабеванию рубля.
Экономист согласен, что курс доллара должен находиться в пределах 75–80 рублей.
"Это бы устроило экономических агентов, бюджет и население. Это нужно государству. Думаю, к осени он выйдет на этот интервал. А что будет дальше – неизвестно. Ведь доллар – нерегулируемый показатель, который зависит от многих факторов. Но пока резких скачков к отметке в 100 рублей не предвидится", – подчеркнул эксперт.
Остапкович добавил, что, если параллельный импорт продолжит развиваться, доллар будет расти. Если процесс приостановится и игроки рынка будут покупать китайские товары, значит, укрепится юань, а американская валюта просядет, заключил эксперт.