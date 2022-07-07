Экономист рассказал, может ли курс доллара подскочить к 100 рублям

С 1 июля российская национальная валюта стала заметно ослабевать. Еще неделю назад доллар и евро стоили чуть больше 50 рублей. Сейчас курс американской и европейской валюты перешагнул за 60 рублей. Разбираемся, с чем это связано, а также какие прогнозы дают специалисты на будущее.



Власти вмешались?

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что ослабление российской национальной валюты может быть связано с государственными мерами. Эксперт напомнил, что ранее обсуждался оптимальный для отечественной экономики курс в пределах 70–80 рублей за доллар.

"Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю", – считает аналитик.

По словам эксперта, курс в районе 50 рублей за доллар, который наблюдался неделей ранее, лишал отечественных экспортеров возможности получать устойчивую прибыль.





Артем Тузов аналитик Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70–80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортоориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций.

Ранее о возвращении к оптимальной отметке в районе 70–80 рублей за доллар говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, правительство и Банк России работают над этим вопросом. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что попытки вернуть курс рубля к старым значениям могут закончиться большими неприятностями.

"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, – это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", – пояснила она.

По словам главы Центробанка, управление курсом ведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики в стране резко падает.



Тенденция к росту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тенденция к росту курса доллара продолжится. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ То, что сейчас происходит с долларом, нельзя назвать стремительным подорожанием. 60 рублей – это не те 110 рублей, которые были еще в начале марта. Доллар даже не пробил отметку в 75 рублей, которые держались в прошлом году и в этом. Но тенденция к росту очевидна.

Эксперт напомнил, что при сильном рубле происходит меньше поступлений в бюджет. По его мнению, на ослабление курса российской национальной валюты в том числе повлиял и параллельный импорт.

"Наши дилеры начали заказывать товары за границей. А если надо покупать их, значит, надо покупать и доллар. На него повысился спрос, значит, он повысился в цене", – объясняет экономист.

Кроме того, происходит стабилизация экономической ситуации, что также приводит к ослабеванию рубля.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Почему доллар опустился до отметки в 50 рублей? Люди не ездили за границу, тем более в долларовые страны, не покупали товары там, все было закрыто. Было ограничено потребление иностранной валюты среди населения. Плюс наложены ограничения на движение валюты со стороны ЦБ. Сейчас пошла обратная тенденция

Экономист согласен, что курс доллара должен находиться в пределах 75–80 рублей.

"Это бы устроило экономических агентов, бюджет и население. Это нужно государству. Думаю, к осени он выйдет на этот интервал. А что будет дальше – неизвестно. Ведь доллар – нерегулируемый показатель, который зависит от многих факторов. Но пока резких скачков к отметке в 100 рублей не предвидится", – подчеркнул эксперт.

Остапкович добавил, что, если параллельный импорт продолжит развиваться, доллар будет расти. Если процесс приостановится и игроки рынка будут покупать китайские товары, значит, укрепится юань, а американская валюта просядет, заключил эксперт.

