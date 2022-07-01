Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Так, к 16:16 по московскому времени доллар вырос на 3,78 рубля, до 55,23 рубля. Также евро поднялся на 3,39 рубля и достиг 57,07 рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть старый курс делают его искусственным. Это грозит девальвацией, пояснила она.

Набиуллина также отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом. При управлении курсом резко снижается независимость денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ, тогда России придется синхронизировать эту политику с чужими странами.

