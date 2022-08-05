Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран лишь к срочному рынку с 8 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России только к срочному рынку с 8 августа. Об этом сообщила торговая площадка.

При этом о дате допуска к торгам на фондовом рынке Мосбиржа объявит дополнительно.

"В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Микробизнес в России заявил о неготовности переходить на новую упрощенную систему налогообложения, освобождающую от отчетности и страховых взносов. Согласно результатам исследования, из 97% респондентов, которые отказались работать по новой системе налогообложения, 39% заявили, что она не выгодна в связи с высокими налоговыми ставками.

