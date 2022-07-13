Apple завершила сотрудничество с дизайнером iPhone, iPad, iPod и других гаджетов

16:09
Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Корпорация Apple завершила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в компании более 30 лет. Об этом сообщили в The New York Times.
Известно, что мужчина покинул должность еще 3 года назад, в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решили продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.
В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.
За время работы в корпорации под руководством Айва был спроектирован дизайн популярных гаджетов, в числе которых – iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook и MacBook Pro.
Отмечается, что специалист состоял в команде сотрудников, которые в 1997 году разработали модель стационарного компьютера, "спасшего" Apple от банкротства.
Ранее стало известно, что Xiaomi планирует выпустить кнопочный телефон под управлением Android 12. Устройство оснастят фронтальной и основной камерами, сенсорным экраном и оперативной памятью 128 ГБ. Стоимость мобильного телефона пока остается неизвестной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: