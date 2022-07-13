Apple завершила сотрудничество с дизайнером iPhone, iPad, iPod и других гаджетов

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Корпорация Apple завершила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в компании более 30 лет. Об этом сообщили в The New York Times.

Известно, что мужчина покинул должность еще 3 года назад, в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решили продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.

За время работы в корпорации под руководством Айва был спроектирован дизайн популярных гаджетов, в числе которых – iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook и MacBook Pro.

Отмечается, что специалист состоял в команде сотрудников, которые в 1997 году разработали модель стационарного компьютера, "спасшего" Apple от банкротства.

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