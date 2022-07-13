Смартфон Nothing Phone 1 с прозрачным корпусом выйдет в продажу 16 июля

На рынке телефонов появилась еще одна новинка – это смартфон Nothing Phone 1 с прозрачным корпусом. Задняя часть выполнена из стекла и она светится.

Смартфон работает на Android. Продажи нового гаджета начнутся 16 июля. Стоимость – примерно 500 евро. Когда его можно будет купить в России, пока неизвестно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.