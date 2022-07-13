Ретейлеры зафиксировали спрос на копии наушников AirPods

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Спрос на беспроводные наушники в России увеличился в штуках на 10–15% за первые 6 месяцев 2022 года, при этом до 80% продаж занимают копии, сообщает газета "Коммерсант".

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили рост на данный вид товара на 10%, до 5,7 миллиона единиц, в то время как в денежном выражении он упал на 5%, до 21 миллиарда рублей. При этом беспроводные (TWS) устройства занимают 60% от общего числа проданных наушников. Ретейлер также зафиксировал интерес покупателей на устройства стоимостью до 2 тысяч рублей от менее известных брендов, таких как True Wireless Leef MW-TWS-003 и True Wireless Luazon Home i12.

Представители МТС сообщили, что продажи беспроводных наушников в штучном выражении увеличились до 1,8 миллиона устройств (15%) во втором квартале 2022 года. Однако их средняя стоимость снизилась на 30% и составила 3,5 тысячи рублей.

По словам коммерческого директора департамента развития собственных торговых марок "Ф-Плюс Мобайл" Андрея Никитина, покупатели стали чаще проявлять интерес к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, где около 80% устройств приходится на копии AirPods и AirPods Pro. Это связано с падением доходов населения. Эксперт ожидает рост доли неизвестных брендов в первом полугодии 2022 года до 20–22%.

Близкий к одному из ретейлеров источник отметил, что продажи оригинальных AirPods в штуках сократили в два раза во втором квартале. "В апреле–июне в России было продано 130 тысяч AirPods, годом ранее за этот же период продажи составили 240 тысяч AirPods", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что за первую половину июня столичные магазины продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее.

Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.

