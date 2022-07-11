В России создадут федеральный реестр долгостроев – Мишустин

В России создадут федеральный реестр долгостроев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, среди таких объектов – много больниц, детских садов, поликлиник. Некоторые даже оснащены инфраструктурой, но их не перевели в число готовых.

Реестр позволит оперативнее решать все формальности, усилит координацию и поможет быстрее сдать объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.