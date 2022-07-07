Слуцкий рассказал о срыве переговоров с украинской стороной

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Российская и украинская делегации на переговорах согласовали практически весь гуманитарный блок, но затем Киев отменил договоренности. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, "закона о героях" – [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича они никак сдавать не хотели. Они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", – заявил лидер ЛДПР.

По словам Слуцкого, он предупредил украинскую делегацию, что в дальнейшем ситуация станет "значительно сложнее".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит возможности для возобновления российского-украинских переговоров. По его словам, Киеву просто не разрешат к ним вернуться.