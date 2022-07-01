Экс-госсекретарь США перечислил три варианта окончания конфликта на Украине

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Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

По первому сценарию, как рассказал Киссинджер, Россия будет контролировать часть Донбасса с основными промышленными и сельскохозяйственными районами, а также над полосой земли вдоль Черного моря. Это, отметил американский политик, станет "победой для Москвы".

Во втором варианте он предполагает попытку "вытеснить Россию" из Крыма. Таким образом, по мнению Киссинджера, это может привести к эскалации конфликта.

Третий сценарий, полагает собеседник издания, предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.

"Нерешенные вопросы можно будет обсудить на переговорах. Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.

До этого замглавы Пентагона Колин Кол заявил, что США планируют передавать Украине разведданные, необходимые для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом реактивных систем залпового огня. По его словам, использование таких систем не требует расходовать большое количество боеприпасов: высокая точность ракет позволяет наносить серьезный урон при малом расходе боекомплекта.