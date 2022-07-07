Путин призвал сформировать общенациональную повестку поддержки ВС РФ

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Владимир Путин заявил, что российские военные должны чувствовать поддержку мирного населения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, Вооруженные силы РФ "пашут там под пулями, жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины", в то время как страна живет мирной жизнью, в том числе в курортный сезон.

"Я к вам обращаюсь как к депутатам: нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку, это будет придавать им сил, это очень важно для достижения конечного результата", – объяснил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что боевые задачи российских военных будут выполнены, но им было бы проще, если бы они чувствовали поддержку народа и Родины.

Ранее Владимир Путин поддержал идею лидера справороссов Сергея Миронова приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик к российским военным. Президент заявил, что данный вопрос надо доработать.