Путин поблагодарил ГД за решительную работу после начала спецоперации

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Владимир Путин провел встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, во время которой поблагодарил нижнюю палату парламента за решительную и быструю работу после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

"После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Сегодня хочу поблагодарить вас за то, что именно так вы и работали: собранно, компетентно, в высоком темпе", – заявил глава государства.

Путин отметил, что фракции продемонстрировали "политическую состоятельность и зрелость" и действовали сплоченно.

Глава государства также затронул тему социальной поддержки населения. Он напомнил, что была одобрена не только опережающая индексация пенсий, но и повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Кроме того, были расширены возможности механизма льготной ипотеки.

В ходе беседы с представителями Госдумы Владимир Путин отметил, что страны Запада пытаются навязать миру модель тоталитарного либерализма, включая культуру отмены и повсеместные запреты. При этом многие страны, по словам президента РФ, стремятся к настоящему суверенитету.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.