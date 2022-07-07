Шумевшие об экологии западные страны переходят к угольной генерации – Путин

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Западные страны, шумевшие об экологии и сокращении выбросов, в настоящее время переходят к увеличению угольной генерации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

"Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше", – сказал он.

Российский лидер также отметил важность атомной отрасли. По словам Путина, атомная энергетика является экологически чистой и служит улучшению климата, а не наоборот.

"Атомная отрасль, конечно, чрезвычайно важна. И без нее решить современные проблемы в сфере энергетики вообще невозможно", – заключил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование в стране хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.

Весной в ходе саммита по вопросам климата Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу. Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.

