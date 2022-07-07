РФ должна искать собственные технологии, а не использовать импортозамещение – Путин

РФ должна искать собственные технологии, а не использовать импортозамещение, заявил Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

Также на встрече обсудили, в частности, выпуск автомобилей на заводе "Москвич". Президент подчеркнул, что страна способна делать все самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.