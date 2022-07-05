ГД приняла закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предполагающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования при помощи объединения ПФР и ФСС.

В первоначальной версии документа правительство выступало учредителем Социального фонда РФ, депутат Госдумы, члены Совфеда, профсоюзов и работодателей должны были войти в состав наблюдательного совета, которому фонд будет подотчетен. При этом принятые во втором чтении поправки предусматривали ликвидацию наблюдательного совета в Социальном фонде России.

Ранее Госдума приняла законопроект во втором чтении. В кабмине выразили мнение, что объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

В апреле председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил начать работу по созданию единого фонда. Правовую, организационную и техническую готовность должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов.

