ГД приняла во втором чтении законопроект об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого Фонда пенсионного и социального страхования при помощи объединения ПФР и ФСС.

В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. Таким образом, государство сможет централизованно управлять всеми соцвыплатами.

Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении. Документ предусматривает создание с 1 января 2023 года единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, переходный период объединения фондов составит порядка двух лет.

Голикова напомнила о необходимости выполнения всех работ, связанных с институтом социального казначейства и формированием единого бюджета. По ее словам, они также требуют времени и внимания к деталям.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты.

В апреле председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил начать работу по созданию единого фонда. Правовую, организационную и техническую готовность должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов.