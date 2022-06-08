Госдума приняла законопроект об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую организацию.
Документ предусматривает создание с 1 января 2023 года единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Организационно процесс формирования новой организации планируется осуществить путем преобразования ПФР с его одновременным переименованием и объединением с ФСС.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, переходный период объединения фондов составит порядка двух лет.
"Может быть, это пройдет быстрее, но мы полагаем, что нам потребуется года два для того, чтобы система устоялась, создались не отдельные, а единые клиентские службы", – приводит ее слова РИА Новости.
Голикова напомнила о необходимости выполнения всех работ, связанных с институтом социального казначейства и формированием единого бюджета. По ее словам, они также требуют времени и внимания к деталям.
Касаясь кадрового вопроса, вице-премьер отметила, что оба фонда имеют квалифицированных сотрудников, которых не хотелось бы потерять в процессе реорганизации. Голикова напомнила, что с 1 января этого года почти 40 социальных выплат были переданы в ведение ПФР без увеличения его штата. При этом она допустила возможность переориентации части персонала фондов при формировании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами.
Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.
В апреле председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил начать работу по созданию единого фонда. Правовую, организационную и техническую готовность должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов.
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