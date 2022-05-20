Кабмин одобрил пакет законопроектов о создании Социального фонда РФ

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Кабмин России одобрил пакет проектов закона об организации Социального фонда РФ и направил документы на рассмотрение в Госдуму, сообщается на сайте правительства.

В правительстве отметили, что благодаря объединению деятельности Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования получится организовать получение услуг более оперативно и удобно для населения. Также речь шла и о создании единых офисов обслуживания россиян.

"Предполагается, что учредителем Социального фонда выступит правительство. Деятельность новой структуры будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей", – отмечается в заявлении.

Глава Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский заявил, что объединение фондов правильно с точки зрения упрощения процедур, однако никакой революции в этом нет, сообщает "Радио 1".

"По-прежнему управлять всеми политическими и законодательными процессами в этой области будет министерство труда и социальной защиты РФ. Вот если бы под этот объединенный фонд вошло еще медицинское страхование, тогда преобразования были бы более значительные", – пояснил Рязанский.

Он отметил, что за счет процедуры упрощения системы, вероятно, освободятся некоторые средства, позволяющие увеличить ряд соцвыплат. При этом, по словам Рязанского, увеличение может произойти на очень ощутимые значения.

Глава Союза пенсионеров РФ выразил мнение, что власти вряд ли пойдут на объединение фондов в связи с тем, что это потребует достаточного количества рассмотрения документов и перестановок в управленческом звене.

"Все-таки у каждой из этих систем своя большая информационная сеть. Безусловно, упрощение процедур для работодателя является тоже очень важным элементом", – объяснил Рязанский.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый фонд предложило министерство труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

В апреле председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил начать работу по созданию единого фонда. Правовую, организационную и техническую готовность должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов.