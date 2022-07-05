Меры по повышению устойчивости экономики РФ приносят свои результаты – Мишустин

Меры по повышению устойчивости экономики страны приносят свои результаты. Макроэкономические показатели за пять месяцев оказались в плюсе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии.

Всего ввели более 300 мер. Две трети из них уже начали работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.