Песков оценил запрет Литвой транзита товаров в Калининград

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград Кремль надеется на лучшее и ждет урегулирования этого вопроса.

"Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

