В Кремле прокомментировали ситуацию с завлабораторией НГУ Колкером

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой правоохранительных органов комментарии по ситуации вокруг ареста по делу о госизмене и смерти заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера.

"Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не может это комментировать", – приводит "Интерфакс" его слова.

Ранее стало известно, что завлабораторией НГУ Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о госизмене, скончался в реанимации больницы № 29 в Москве.

1 июля сообщалось, что Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера по делу о госизмене.

В ведомстве уточнили, что Колкеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2022 года.