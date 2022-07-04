В Кремле прокомментировали ситуацию с завлабораторией НГУ Колкером

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой правоохранительных органов комментарии по ситуации вокруг ареста по делу о госизмене и смерти заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера.
"Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не может это комментировать", – приводит "Интерфакс" его слова.
Ранее стало известно, что завлабораторией НГУ Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о госизмене, скончался в реанимации больницы № 29 в Москве.
1 июля сообщалось, что Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера по делу о госизмене.
В ведомстве уточнили, что Колкеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2022 года.
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