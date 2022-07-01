Завлабораторией НГУ Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене

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Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление судебного департамента региона.

В ведомстве уточнили, что Колкеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

