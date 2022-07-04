Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Министр доложил президенту о ходе спецоперации на Украине.

Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, установлен полный контроль над Лисичанском и рядом других близлежащих населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.