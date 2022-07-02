Литву возмутила позиция ЕС по запрету транзита грузов в Калининград – СМИ

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Литва воспринимает позицию Евросоюза по вопросу с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается "как поражение", пишет Der Spiegel.

В материале говорится, что с помощью этого ЕК "позволяет Литве отступить, сохранив лицо", однако в Вильнюсе этот шаг оценивают "как поражение".

"Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", – заявил изданию анонимный источник в правительстве Литвы.

Отмечается, что также в настоящее время есть прогнозы, согласно которым последствия спора отразятся на самой Литве. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро, говорится в статье.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

