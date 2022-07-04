Акцию "День без турникетов" в Москве приурочат к Российской креативной неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городская акция "День без турникетов" будет приурочена к "Российской креативной неделе", заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"С 7 по 10 июля в Москве пройдет городская акция "День без турникетов". Она будет приурочена к "Российской креативной неделе", которая запланирована на эти же даты", – сказала заммэра.
По словам Сергуниной, в рамках акции пройдут экскурсии, посвященные творческим профессиям и работе креативных пространств Москвы. Кроме того, все желающие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах. Заммэра отметила, что для посещения мероприятий требуется предварительная регистрация.
"Принять гостей готовы около 30 площадок – киностудии, продюсерские центры, мастерские по производству одежды, театры и галереи. Посетителям не только расскажут о повседневных задачах предприятий и творческих объединений, но и предложат попробовать себя в новом деле", – рассказала Сергунина.
Ранее заместитель мэра сообщала, что в рамках "Российской креативной недели" в Москве пройдет свыше 40 мероприятий: паблик-токов, лекций, мастер-классов, кинопоказов и других. Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов.
Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на сайте "Российской креативной недели".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: