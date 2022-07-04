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11:43

Акцию "День без турникетов" в Москве приурочат к Российской креативной неделе

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городская акция "День без турникетов" будет приурочена к "Российской креативной неделе", заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"С 7 по 10 июля в Москве пройдет городская акция "День без турникетов". Она будет приурочена к "Российской креативной неделе", которая запланирована на эти же даты", – сказала заммэра.

По словам Сергуниной, в рамках акции пройдут экскурсии, посвященные творческим профессиям и работе креативных пространств Москвы. Кроме того, все желающие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах. Заммэра отметила, что для посещения мероприятий требуется предварительная регистрация.

"Принять гостей готовы около 30 площадок – киностудии, продюсерские центры, мастерские по производству одежды, театры и галереи. Посетителям не только расскажут о повседневных задачах предприятий и творческих объединений, но и предложат попробовать себя в новом деле", – рассказала Сергунина.

Ранее заместитель мэра сообщала, что в рамках "Российской креативной недели" в Москве пройдет свыше 40 мероприятий: паблик-токов, лекций, мастер-классов, кинопоказов и других. Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов.

Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на сайте "Российской креативной недели".

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