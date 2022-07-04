Более 40 мероприятий проведет Москва в рамках "Российской креативной недели"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках "Российской креативной недели" в Москве пройдет свыше 40 мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В московскую программу "Российской креативной недели" вошло больше 40 мероприятий. Запланированы паблик-токи, лекции, мастер-классы, кинопоказы. Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов. В прошлом году творческое пространство Created in Moscow посетили три тысячи человек", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Свыше 50 партнеров мероприятия подготовили программу для гостей "Российской креативной недели".

Культурные коды станут тематикой столичного шатра Created in Moscow. Там установят медиафасад для показа видеоработ современного цифрового искусства.

Уточняется, что первый день деловой программы будет посвящен дискуссии "Все на фабрику: новый акселератор дизайн-решений для промышленности", где специалисты обсудят разработку площадки, а также путь продукта от идеи до реализации.

Во второй день участники фестиваля в рамках паблик-тока "Культурные институции как инструмент развития креативных индустрий" смогут обсудить коллаборацию бизнеса и культуры, обмен знаниями, опытом, технологиями.

Беседа "Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса", посвященная требованиям в области создания, организации, развития и продвижения креативных проектов и продуктов, пройдет в третий день "Российской креативной недели".

Финальный день будет посвящен новым теориям и практикам в сфере креативных индустрий.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с аудиобиблиотекой, где будут представлены авторские подборки лучших книг об искусстве, кино, дизайне, архитектуре и моде. А в московской галерее можно будет посетить экспозицию с работами отечественных художников и скульпторов.

В рамках "Российской креативной недели" гостей ждут мастер-классы по диджеингу, ораторскому искусству, озвучиванию фильмов, а также скидки на посещение музея, профильные курсы, купоны на приобретение книг, подарочные подписки на музыкальный сервис.

Для детей и подростков подготовлен урок по профориентации в лаборатории программирования.

Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на сайте "Российской креативной недели".

Ранее сообщалось, что в 2022 году участники форума "Российская креативная неделя" обсудят меры поддержки национальной креативной экономики в условиях санкций и импортозамещения, обеспечение устойчивого развития этого сектора в регионах России, а также его роль в формировании социального благополучия.

Отдельная сессия будет посвящена популяризации российских шрифтов и их разработчиков. Данную тему поднимут в связи с решением американской компании Monotype запретить пользоваться россиянам шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

