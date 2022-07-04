Украина утратила управление отступающими от ЛНР войсками – Минобороны РФ

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Минобороны России заявило, что командование украинской армией потеряло управление отступающими из Луганской Народной Республики (ЛНР) войсками.

"В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны", – отметили в ведомстве.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что подразделения спецназа и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

