Путин сообщил об обсуждении возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Бали

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Россия обсуждает возобновление прямого авиасообщения между Москвой и курортным островом Бали, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Этому, по словам Путина, способствуют смягчение антиковидных ограничений и безвизовый режим.

"Уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен", – добавил российский лидер.

В марте РФ возобновила авиасообщение с Индонезией и Китаем. Авиакомпании могут осуществлять по три рейса между государствами. Так, доступны воздушные линии Москва – Денпасар с частотой три рейса в неделю, Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай с частотой один рейс.