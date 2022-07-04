Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности промышленной политики регионов РФ, заняв второе место, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в настоящее время в столице действует около 3 тысяч промышленных предприятий.
"Столица активно развивает экономический блок и обладает высоким потенциалом для совершенствования промышленной отрасли. Так, объем промпроизводства в Москве увеличился на 36,6% в 2021 году. Большой вклад в это внесли обрабатывающие предприятия, которые за год увеличили выпуск продукции более чем на 40%", – рассказал Ефимов.
Он уточнил, что рейтинг составляет министерство промышленности и торговли страны. В этом году субъекты оценивали по пяти блокам: экономическое развитие, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, блок деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма, а также цифровизация.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичным промышленникам доступно свыше 20 мер системной поддержки.
"Среди них – льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм и нежилого строительства. На текущий момент город одобрил заявки компаний на эти кредиты более чем на 160 миллиардов рублей", – добавил Овчинский.
Ранее сообщалось, что Москва в четвертый раз подряд заняла первую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах.
Помимо Москвы, в топ-5 индекса по качеству городской среды вошли Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. При подготовке рейтинга учитывались такие факторы, как жилье, социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство и дорожная сеть.
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
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