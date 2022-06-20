Названы самые благополучные регионы России

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Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Магаданская область возглавили рейтинг социального благополучия регионов России по итогам первого квартала 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование ФоРГО сообщает газета "Известия".

В первую десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и Красноярский край.

Кроме того, по показателю самой высокой зарплаты в первом квартале 2022 года лидерами стали Чукотка (128,6 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (119,5 тысячи рублей) и Москва (114 тысяч рублей).

В свою очередь, на Чукотке также была зафиксирована самая дорогая потребительская корзина, размер которой составил 32 тысячи рублей. На втором месте Камчатка – 28 тысяч рублей, в Москве – 27 тысяч рублей.

Всего в рейтинг вошел 41 регион. В качестве главного показателя учитывалось отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины.

Ранее сообщалось, что лидером демографического рейтинга среди регионов России за три года стал Севастополь. Число жителей там выросло на 17,8% – прежде всего за счет миграционного притока. В первой четверке рейтинга также оказались Ингушетия с ростом 5,4%, Чеченская Республика – 4,1% и Ленинградская область – 3,4%.

Всего рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России, в остальных зафиксировано снижение. Последнее место в списке занимает ЕАО. Численность проживающих там снизилась на 3,8%.

До этого аналитики составили рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте оказалась Москва. Кроме того, в десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан и Комь, а также Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.