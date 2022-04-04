Названы лидеры демографического рейтинга среди регионов России

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Лидером демографического рейтинга среди регионов России за три года стал Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Число жителей там выросло на 17,8% – прежде всего за счет миграционного притока. В первой четверке рейтинга также оказались Ингушетия с ростом 5,4%, Чеченская Республика – 4,1% и Ленинградская область – 3,4%.

Всего рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России, в остальных зафиксировано снижение. Последнее место в списке занимает ЕАО. Численность проживающих там снизилась на 3,8%.

"Естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) наблюдался лишь в 13 регионах, среди которых лидерами стали Республика Дагестан с приростом 82,2 тысячи человек и Чеченская Республика, в которой естественный прирост достиг 63,3 тысячи человек", – говорится в исследовании.

Наибольший прирост жителей в абсолютном выражении зафиксирован в Московской области – 169,2 тысячи человек.

Среди субъектов федерации с самой высокой численностью населения в настоящее время лидером является Москва –12,64 миллиона человек. На второй строчке – Московская область c 7,77 миллиона жителей. Следом идет Краснодарский край с численностью населения 5,69 миллиона человек.

Ранее аналитики составили рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте оказалась Москва. Кроме того, в десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан и Коми, а также Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.