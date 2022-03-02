Названы самые благополучные регионы России

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Лидерами индекса кредитного благополучия по итогам прошлого года стали Магаданская область, Чукотка, ЯНАО, Сахалин и Ненецкий автономный округ. Об этом со ссылкой на исследования ФоРГО сообщает газета "Известия".

В первую десятку рейтинга также вошли Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия.

Во второй десятке рейтинга расположились Санкт-Петербург, ХМАО, Красноярский край, Крым, Севастополь, Дагестан, Забайкальский край, а также Иркутская, Амурская и Кемеровская области.

В третьей десятке – Хабаровский край, Чечня, ЕАО, Комь, а также Челябинская, Томская, Белгородская, Архангельская, Курская области и Хакасия.

Всего в рейтинге находятся 35 российских городов. В конце списка расположились Приморский Край, Кабардино-Балкария, Липецкая, Тульская и Астраханская области.

Исследование было составлено на основе четырех показателей: размер кредитов на душу населения, минимальная стоимость жизни, индекс закредитованности и уровень зарплаты.

Ранее сообщалось, что самым дорогим городом для жизни в России в 2021 году стал Анадырь на Чукотке. Специалисты выяснили, что набор из 264 видов потребительских товаров и услуг там стоит на 57% дороже, чем в среднем по России.

Второе и третье места соответственно в списке самых дорогих населенных пунктов заняли города Камчатского края и Якутии. Москва и Санкт-Петербург по дороговизне оказались за пределами первой десятки рейтинга. Самыми дешевыми для жизни оказались города Ингушетии, в частности Назрань.

Также низкий индекс стоимости жизни зафиксировали в Канаше и населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.