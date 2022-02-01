Назван самый дорогой для жизни город России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Самым дорогим городом для жизни в России в 2021 году стал Анадырь на Чукотке. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

Специалисты выяснили, что в Анадыре набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже, чем в среднем по России. Также отмечается, что город становится самым дорогим для жизни уже пятый год подряд.

Второе и третье место соответственно в списке самых дорогих населенных пунктов заняли города Камчатского края и Якутии. Москва и Санкт-Петербург по дороговизне оказались за пределами первой десятки рейтинга.

Самыми дешевыми для жизни стали города Ингушетии. В частности, Назрань. Также низкий индекс стоимости жизни зафиксировали в Канаше Чувашской Республики и населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в тройку лидеров среди российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года.

В список городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни также вошли Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.