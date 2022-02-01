Назван самый дорогой для жизни город России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Самым дорогим городом для жизни в России в 2021 году стал Анадырь на Чукотке. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.
Специалисты выяснили, что в Анадыре набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже, чем в среднем по России. Также отмечается, что город становится самым дорогим для жизни уже пятый год подряд.
Второе и третье место соответственно в списке самых дорогих населенных пунктов заняли города Камчатского края и Якутии. Москва и Санкт-Петербург по дороговизне оказались за пределами первой десятки рейтинга.
Самыми дешевыми для жизни стали города Ингушетии. В частности, Назрань. Также низкий индекс стоимости жизни зафиксировали в Канаше Чувашской Республики и населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.
Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в тройку лидеров среди российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года.
В список городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни также вошли Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.
Названы города России с самым высоким качеством жизни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: