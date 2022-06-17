Москва вновь возглавила рейтинг состояния инвестклимата в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в четвертый раз подряд заняла первою строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах.

"Москва заняла первое место, как и годом ранее. На втором месте – Татарстан, который также удержался на своих позициях. Третью строчку рейтинга впервые заняла Московская область, год назад занимавшая седьмое место", – приводит ТАСС данные рейтинга.

Уточняется, что рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди городов России по индексу качества городской среды за 2021 год.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ присвоило городу 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем в 2020 году.

