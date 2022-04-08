Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва заняла первое место в рейтинге регионов России по принятию антикризисных мер Агентства политических и экономических коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточняется, в пятерку лидеров вошли Нижегородская, Челябинская и Костромская области и Санкт-Петербург.

В пресс-службе пояснили, что в сфере строительства в столице были утверждены значительно упрощенные правила изменения существенных условий государственных контрактов. Подрядчики, которые реализуют социальные и транспортные проекты, смогут адаптироваться к росту цен на строительные ресурсы.

Кроме того, в транспортной сфере московские власти утвердили решения для поддержки операторов каршеринга и такси. Более того, для поддержки машиностроителей были приняты решения в авансировании поставок, актуализации закупочных цен на подвижной состав, а также меры, направленные на обеспечение доступности комплектующих.

В свою очередь, были приняты меры, направленные на снижение расходов организаций, работающих в сфере торговли и общественного питания. В частности, владельцы летних веранд и кафе смогут не демонтировать установленные конструкции по окончании летнего сезона, но их эксплуатация не допускается.

Ранее правительство Москвы выделило из резервного фонда 5,5 миллиардов рублей на аренду грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр".

Организация регулярных грузоперевозок в Москву позволит восстановить нарушенные из-за санкций логистические цепочки. По документу компания "Волга-Днепр" будет перевозить грузы по заказу Москвы из других российских городов, а также Китая, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

До конца года самолетами авиакомпании планируют доставить в столицу около 20 тысяч тонн критически важных грузов. Это лекарства, медицинские изделия, продукты, комплектующие и многое другое.

До этого правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание сетей быстрого питания. Таким образом, всего на данные цели город выделил один миллиард рублей.