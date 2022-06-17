Путин учредил в России День народных художественных промыслов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня народных художественных промыслов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю установить День народных художественных промыслов", – говорится в президентском указе.

Праздник будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня.

Осенью прошлого года Владимир Путин установил в России День отца. Праздник отмечают в третье воскресенье октября. Предложение о появлении в РФ Дня отца поступило от министерства труда и социальной защиты и занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.