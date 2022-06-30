Решение НАТО увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение стран Североатлантического альянса увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию.
Он подчеркнул, что ни на одном из прошедших саммитов не было призывов к миру.
"Мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим, чтобы подвигнуть их к миру, не слышали вообще никаких призывов в этом плане", – цитирует Пескова ТАСС.
По словам представителя Кремля, Россия слышит лишь заявления о "достаточно милитаристских намерениях", которые провоцируют напряженность в регионе, но при этом соответствуют архитектуре и задачам Альянса, являющегося механизмом конфронтации.
Ранее стало известно, что правительство Великобритании выделит дополнительно 1,2 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине. Она будет включать комплексные системы ПВО, беспилотники, а также инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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