В Кремле следят за использованием на Украине западного оружия

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Все случаи использования иностранных вооружений на Украине фиксируются Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений, поэтому, если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как она используется", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину.

По его словам, Запад поставляет оружие якобы для укрепления потенциала страны и возможности дать отпор России. Однако, отметил Небензя, с помощью этого оружия Киев продолжает обстреливать мирные кварталы Донбасса.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона никак не повлияет на ход военной спецоперации, а лишь доставит Украине больше страданий. По его словам, это существенно изменит ситуацию на Украине в неблагоприятную сторону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

