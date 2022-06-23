В Кремле следят за использованием на Украине западного оружия

Фото: kremlin.ru
Все случаи использования иностранных вооружений на Украине фиксируются Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений, поэтому, если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как она используется", – цитирует его "Газета.ру".
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, поставляя оружие на Украину.
По его словам, Запад поставляет оружие якобы для укрепления потенциала страны и возможности дать отпор России. Однако, отметил Небензя, с помощью этого оружия Киев продолжает обстреливать мирные кварталы Донбасса.
До этого Дмитрий Песков сообщил, что продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона никак не повлияет на ход военной спецоперации, а лишь доставит Украине больше страданий. По его словам, это существенно изменит ситуацию на Украине в неблагоприятную сторону.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украина постоянно меняет список требуемого от Запада вооружений – постпред США при НАТО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: