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Продолжающаяся поставка оружия Украине со стороны Соединенных Штатов лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в телеграм-канале дипведомства.

Посол отметил, что своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Ко всему прочему попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников из США.

Антонов подчеркнул, что подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в течение недели Вашингтон может объявить о поставках Киеву систем ПРО средней и большой дальности, контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов. В Кремле между тем заявили, что США не уведомляли Россию о соответствующих планах.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кабмин ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Помимо ПВО, канцлер сообщил о планируемых поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.

До этого Греция и Германия уже договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

