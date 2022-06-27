США не уведомляли Россию о планах поставить Киеву системы ПРО – Песков

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США не уведомляли Россию о своих планах поставить Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких уведомлений на этот счет не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе", – приводит слова Пескова РИА Новости.
О том, что США готовы поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации СМИ, в течение недели Вашингтон объявит, что закупил соответствующие продвинутые системы класса "земля – воздух" и передаст их Киеву.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кабмин ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Помимо ПВО, канцлер сообщил о планируемых поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.
До этого Греция и Германия уже договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину. По ее мнению, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны опубликовало кадры, как работает реактивная система залпового огня "Ураган"
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