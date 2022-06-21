Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами военных Украины

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Украинская армия разбежится в течение суток после того, как НАТО прекратит поставки вооружения и перестанет направлять наемников. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Так он ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что украинцы будут воевать лопатами в случае прекращения поставок вооружения.

Володин же подчеркнул, что происходящее на Украине является для Киева очередным телевизионным шоу.

"И если возьмете в руки – впервые в жизни – лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины", – отметил спикер Госдумы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что некоторые подразделения ВСУ в ряде случаев не используют "незнакомое" западное оружие, предпочитая его коммерческие аналоги. Перевод украинских военных на западные системы, соответствующие стандартам НАТО, проходит не очень гладко. Несмотря на то что ВСУ получили от США "сотни" дронов-камикадзе Switchblade, ряд подразделений отдают предпочтение коммерческим дронам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

