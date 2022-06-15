Байден объявил о выделении США военной помощи Украине на 1 млрд долларов

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Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты выделяют еще миллиард долларов для оказания военной помощи Украине, включая поставки дополнительной артиллерии и средств береговой защиты, а также боеприпасов для артиллерии и современных ракетных систем", – сообщил американский лидер.

Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительную гуманитарную помощь, добавил Байден. Она обойдется Штатам в 225 миллионов долларов. В пакет войдут поставки питьевой воды, продовольствия и медикаментов, а также предоставление наличных денежных средств украинским семьям, чтобы те могли самостоятельно приобрести товары первой необходимости.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон готов направлять 1,5 миллиарда долларов ежемесячно на поддержание работы правительства Украины. По его словам, за последние три месяца США выделили на помощь Киеву, в том числе военную, около 53,6 миллиарда долларов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружения Украине, являются "соучастниками убийств женщин в Донбассе".

Ситуация в международных отношениях между рядом государств испортились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

